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Расследование причин взрыва дома в Магнитогорске
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Песков: слухи о причине взрыва в Магнитогорске искусно вбрасывались и подогревались

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что это были попытки накручивания ажиотажа вокруг трагедии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Слухи о том, что причиной взрыва в доме в Магнитогорске год назад был теракт, искусно вбрасывались с территории других стран, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я могу только напомнить, что эти слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после события, они достаточно искусно вбрасывались в интернет - это установлено, в том числе, с территории третьих стран", - констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами. Он напомнил, что также установлено, откуда происходили вбросы информации, "как и кем" они проводились. "Эти слухи старательно подогревались, это попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии", - подчеркнул Песков.

Он заявил: "В настоящее время, кроме как слухами, эту информацию никак назвать нельзя".

"Я не следователь и не могу выносить каких-то обвинительных вердиктов, не могу делать каких-то экспертных заключений", - отметил пресс-секретарь президента. Однако, по его словам, слухи о причине трагедии "искусственно навязываются". "Как раз муссирование этих слухов идет на руку тем, кто это делает", - убежден представитель Кремля.

27 декабря Песков также говорил о причине трагедии в Магнитогорске, подчеркивая, что это был взрыв газа, а другая информация не соответствует действительности.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и ребенок, находившийся под завалами 35 часов.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование причин взрыва дома в Магнитогорске
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