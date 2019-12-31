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Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Работавшие на месте взрыва в жилом доме Магнитогорска спасатели получили госнаграды

Сотрудники подразделения поисково-спасательного отряда города награждены медалью "За спасение погибавших"
Сотрудники МЧС России во время минуты молчания в память о погибших на месте обрушения подъезда жилого дома после завершения поисково-спасательной операции, 4 января 2019 года Илья Московец/ТАСС
Описание
Сотрудники МЧС России во время минуты молчания в память о погибших на месте обрушения подъезда жилого дома после завершения поисково-спасательной операции, 4 января 2019 года
© Илья Московец/ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" сотрудников МЧС из Челябинской области, работавших на месте взрыва газа, который произошел в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

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"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях", - говорится в тексте указа.

Медалью "За спасение погибавших" были награждены руководители и сотрудники подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска ГУ "Поисково-спасательная служба Челябинской области": Евгений Корягин, Дмитрий Паксюткин, Альмир Тайсин и Анатолий Лихачев.

31 декабря 2018 года на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился седьмой подъезд жилого дома № 164. Под завалами погибли 39 человек, в том числе 6 детей. По версии следствия, в доме взорвался бытовой газ.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в жилом доме в Магнитогорске
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