СК просит лишить прав мать девочки, ушедшей в Москве с незнакомой женщиной во время ссоры

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Следователи просят лишить или ограничить в родительских правах мать 6-летней девочки, ушедшей во время ссоры в Новый год с незнакомой женщиной на северо-востоке Москвы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по факту инцидента проводится проверка.

"В ходе проверки установлено, что девочка проживает в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. В соответствии с действующим законодательством следователи направили материалы в компетентные органы для рассмотрения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав матери ребенка", - сказала Иванова.

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она передана в органы опеки и попечительства. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребенка в указанной семье.

По данным следствия, в ночь на 1 января в квартире жилого дома на улице Яблочкова 6-летняя девочка, мать и ее гости отмечали Новый год. В ходе празднования ранее незнакомая матери женщина взяла девочку и ушла. Вскоре мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. В этот же день девочка и женщина были установлены и доставлены в следственный отдел. "В ходе опроса женщина пояснила, что во время праздника, проживающие в квартире и гости поссорились, и девочка в слезах обратилась к ней, чтобы она увела ее из квартиры. В связи с чем она приняла решение отвести девочку к себе домой, а потом на следующий день вернуть матери", - пояснила представитель ГСУ.