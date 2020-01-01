Полицейские нашли девочку, которую пыталась похитить женщина на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Московские полицейские обнаружили ребенка, которого, по предварительным данным, попыталась похитить женщина на улице Яблочкова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в среду.

"Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение несовершеннолетней девочки, ушедшей с неизвестной женщиной в ночь на 1 января от дома 22, корпус 2, по улице Яблочкова. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, полицейские передали девочку и женщину сотрудникам следственных органов для дальнейшего разбирательства и принятия решения в соответствии с действующим законодательством", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что попытке похищения предшествовала ссора с ребенком.

"Во время празднования Нового года в семье этой девочки произошла ссора, после чего знакомая родителей ребенка с согласия девочки увела ее", - сказал собеседник агентства.