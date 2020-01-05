Вынужденно приземлившийся в Перми самолет Azur Air прибыл в Сыктывкар

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Сыктывкар и совершивший вынужденную посадку в Перми из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в столице Коми, приземлился в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в аэропорту Сыктывкара.

"Самолет приземлился в 01:38 по московскому времени", - сказали в аэропорту.

Ранее в аэропорту Сыктывкара сообщили, что прибытие авиалайнера по расписанию ожидалось 4 января в 21:30 мск. На борту самолета находились около 180 человек.

По информации Гидрометцентра региона, в ночь на воскресенье и днем в Сыктывкаре от нуля до минус 2 градусов, пасмурно, небольшой снег, гололед.