{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вынужденно приземлившийся в Перми самолет Azur Air прибыл в Сыктывкар

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Сыктывкар и совершивший вынужденную посадку в Перми из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в столице Коми, приземлился в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в аэропорту Сыктывкара.

"Самолет приземлился в 01:38 по московскому времени", - сказали в аэропорту.

Ранее в аэропорту Сыктывкара сообщили, что прибытие авиалайнера по расписанию ожидалось 4 января в 21:30 мск. На борту самолета находились около 180 человек.

По информации Гидрометцентра региона, в ночь на воскресенье и днем в Сыктывкаре от нуля до минус 2 градусов, пасмурно, небольшой снег, гололед.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Вынужденно приземлившийся в Перми самолет вылетел в Сыктывкар
На борту находится около 180 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС