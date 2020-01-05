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Лесные пожары в Австралии

Франция предложила помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "солидарность с австралийским народом, который столкнулся с пожарами, разоряющими страну"

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил помощь премьер-министру Австралии Скотту Моррисону в тушении лесных пожаров, охвативших восточные и юго-восточные районы страны. Об этом французский лидер сообщил в воскресенье в своем Twitter.

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"Этим утром я позвонил Скотту Моррисону, чтобы предложить нашу оперативную помощь для борьбы с пожарами, защиты людей и сохранения биоразнообразия", - заявил Макрон. Он выразил "солидарность с австралийским народом, который столкнулся с пожарами, разоряющими страну".

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.

Теги
АвстралияФранцияМакрон, ЭмманюэльМоррисон, СкоттЛесные пожары в Австралии
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