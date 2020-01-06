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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

СМИ: в день побега Карлос Гон перебрался из Токио в Осаку на скоростном "синкансене"

Ранее сообщалось, что именно из аэропорта Кансай в Осаке экс-глава автомобилестроительного альянса улетел из Японии

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон в день своего побега из Японии перебрался из Токио, где находился под домашним арестом в своей квартире, в город Осака на юго-западе страны, воспользовавшись скоростным поездом "синкансен". Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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По данным источника, близкого к следствию, экс-глава автомобильного альянса свободно добрался до железнодорожной станции Синагава в Токио, с которой на скоростном поезде "синкансен" отправился в Осаку.

Ранее сообщалось, что именно из аэропорта Кансай в Осаке Карлос Гон на частном бизнес-джете смог покинуть территорию Японии.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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