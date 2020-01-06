Путешественник из Екатеринбурга, отправившийся на самокате в ОАЭ, прибыл в Дубай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Путешественник Владислав Белозеров, который в июне 2019 года отправился из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты на самокате, прибыл в Дубай. Обратно в Россию он отправится на самолете, сообщил Владислав в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я в Дубае, башня [Бурдж-Халифа] прекрасна, фонтаны изумительны, я в восторге. Обратно полечу на самолете. Билет [куплен] на 22 число", - сказал Белозеров.

В июне 2019 года ТАСС сообщал, что Белозеров отправился на самокате из Екатеринбурга в Дубай. В планах путешественника было посетить несколько российских городов, в том числе Москву и Санкт-Петербург, побывать в Грузии, Турции, Иране, Армении, Азербайджане. Финальной точкой маршрута значилась башня Бурдж-Халифа, которую мечтал увидеть Владислав.