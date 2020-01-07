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Новый год и Рождество - 2020

Медведев поздравил православных христиан с Рождеством

Премьер-министр и его супруга присутствовали на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Рождеством.

"С Рождеством Христовым!" - написал он во вторник на своей странице в "ВКонтакте", сопроводив запись праздничной фотографией с вертепом и цветами.

Премьер и его супруга Светлана присутствовали на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя. Председатель правительства традиционно встречает Рождество в этом храме.

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Службу, которая началась за час до полуночи, возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении детей: мальчики - воспитанники православной гимназии, расположенной в Троице-Лыкове, девочки из приюта при Покровском женском монастыре.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКирилл (патриарх)Новый год и Рождество - 2020
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