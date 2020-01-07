Медведев поздравил православных христиан с Рождеством

"С Рождеством Христовым!" - написал он во вторник на своей странице в " ВКонтакте ", сопроводив запись праздничной фотографией с вертепом и цветами.

Премьер и его супруга Светлана присутствовали на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя. Председатель правительства традиционно встречает Рождество в этом храме.

Службу, которая началась за час до полуночи, возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении детей: мальчики - воспитанники православной гимназии, расположенной в Троице-Лыкове, девочки из приюта при Покровском женском монастыре.

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.