МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Рождеством.
"С Рождеством Христовым!" - написал он во вторник на своей странице в "ВКонтакте", сопроводив запись праздничной фотографией с вертепом и цветами.
Премьер и его супруга Светлана присутствовали на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя. Председатель правительства традиционно встречает Рождество в этом храме.
Службу, которая началась за час до полуночи, возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении детей: мальчики - воспитанники православной гимназии, расположенной в Троице-Лыкове, девочки из приюта при Покровском женском монастыре.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.