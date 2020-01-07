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Новый год и Рождество - 2020

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Победитель приобрел билет за 50 рублей и сумел угадать все семь чисел выигрышной комбинации

ТАСС, 7 января. Житель Пензенской области на Рождество выиграл в лотерее "Гослото "7 из 49" более 123 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании-распространителя государственных лотерей "Столото".

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото". Однако лотерейный миллиардер пока не вышел на связь.

"Сегодня, в Рождество, появился еще один крупный победитель государственных лотерей. Мультимиллионером стал участник 10110-го тиража "Гослото "7 из 49". Он выиграл суперприз в размере 123 025 954 рублей. Счастливый билет был куплен в Пензенской области", - сообщили в пресс-службе.

Тиражи "Гослото "7 из 49" проводятся пять раз в день, и для выигрыша суперприза необходимо угадать семь чисел выигрышной комбинации. "Новоиспеченный миллионер купил билет всего за 50 рублей. По какому принципу счастливчик выбирал числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр "Столото", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияПензенская областьНовый год и Рождество - 2020
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