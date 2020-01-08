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Ростуризм просит оперативно информировать туристов об изменениях рейсов на Ближнем Востоке

Пассажирам необходимо учитывать эту информацию при планировании своего путешествия, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ростуризм просит туроператоров оперативно сообщать российским туристам об изменениях рейсов в страны Ближнего Востока из-за рекомендации Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"В связи с рекомендациями Федерального агентства воздушного транспорта российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, связанных с изменением траектории полета гражданских воздушных судов", - отметили в Ростуризме.

При этом туристам необходимо учитывать эту информацию при планировании своего путешествия. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Иране сейчас могут находиться несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичИранИракРоссияГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в ИракеКрушение Boeing-737 в Тегеране
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