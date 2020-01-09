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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Жители США получают фальшивые повестки в армию после обострения отношений с Ираном

В "повестках" требуется прийти на призывные пункты для отправки в Иран, в случае отказа авторы фальшивок угрожают тюремным заключением

ВАШИНГТОН, 9 января. В условиях резкого обострения американо-иранских отношений граждане США стали получать фальшивые электронные уведомления об их строчном призыве в армию. Об этом сообщила телекомпания CNN.

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По ее данным, отправители этих СМС требовали от адресатов немедленно явиться на ближайшие "призывные пункты" для отправки в Иран. Не явившимся угрожали крупными денежными штрафами и наказанием в виде лишения свободы сроком до шести лет. Многие послания, как отметила телекомпания, содержали грамматические ошибки и ссылки на несуществующих официальных представителей.

С учетом широкого распространения этой рассылки Командование по набору личного состава Армии (Сухопутных воск) США (USAREC) известило о том, что эти повестки являются фальшивками. "В USAREC поступило множество звонков и электронных писем об этих фальшивых текстовых сообщениях. Мы хотим, чтобы ни у кого из американцев не оставалось сомнений в том, что эти сообщения являются ложными", - говорится в заявлении, размещенном на сайте командования.

Обязательный призыв в армию был упразднен в США в 1973 году после войны во Вьетнаме. CNN напомнила, что решение об объявлении мобилизации в стране принимается Конгрессом США, которое затем должно быть одобрено президентом.

Американо-иранские отношения резко обострилась после нанесения США в ночь на 3 января воздушного удара в районе аэропорта Багдада. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые используют американские военные.

Теги
СШАОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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