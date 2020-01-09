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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В АТОР заявили, что россияне не отказываются от туров на Ближний Восток

По данным ассоциации, в Иран путешествуют в основном индивидуальные туристы, среди ближневосточных направлений у россиян наибольшей популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россияне не аннулируют туры в страны Ближнего Востока на фоне рекомендации Росавиации не использовать авиакомпаниям воздушное пространство Ирана и Ирака для перелетов. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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Росавиация 8 января рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. В связи с этим Ростуризм попросил туроператоров оперативно информировать туристов об изменении авиарейсов.

"Это не влияет [на спрос]. Аннуляций туров нет. Более того, у нас уже в истории была ситуация, когда было принято решение пускать рейсы в Турцию в облет Украины", - сказал Горин.

Среди ближневосточных направлений у россиян наибольшей популярностью, по его словам, пользуются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). При этом в Иран путешествуют в основном индивидуальные туристы, отметил Горин. По его данным, в течение 2019 года Иран посетило около 16 тыс. человек, включая 2 тыс. организованных туристов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 января поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Поручение дано вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Теги
ИранРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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