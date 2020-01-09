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Девочку, которую пытались похитить в Москве, направят в учреждение соцзащиты

Сейчас ребенок находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Семилетняя девочка, которую, по предварительным данным, попыталась похитить женщина на улице Яблочкова в Москве, планируют передать в учреждение соцзащиты. Сейчас ребенок находится в больнице, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба столичного департамента соцзащиты.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что столичные полицейские обнаружили ребенка, которого, по предварительным данным, попыталась похитить женщина на северо-востоке города. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что попытке похищения предшествовала ссора: во время празднования Нового года в семье этой девочки произошла ссора, после чего знакомая родителей ребенка с согласия девочки увела ее.

"1 января в органы опеки из полиции поступила информация о том, что найдена семилетняя девочка, ранее объявленная в розыск. В тот же день ребенок был направлен в детскую больницу <...> Сотрудники соцзащиты будут навещать девочку в больнице, она будет обеспечена всем необходимым. После выписки ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 2 января сотрудники соцзащиты вышли по предполагаемому адресу проживания семьи. Это оказался дом, предназначенный под снос. "В нем жильцы выселены, отключена канализация и водоснабжение, на кухне нет газовой плиты, в квартире отсутствует мебель, но имеется свет и отопление", - отметили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что со слов матери и бабушки девочки, которые находились на момент посещения в квартире, они являются жителями другого региона. В Москву переехали несколько лет назад.

"По факту происшествия женщина пояснить ничего не смогла, сообщила, что год назад потеряла свои документы и свидетельство о рождении ребенка. Специалисты рассказали женщине, как восстановить документы, куда можно обратиться за помощью и оставили контакты центра помощи семьи и детям. Ситуация находится на контроле департамента", - сказал собеседник агентства.

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