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Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл королевской экспозиции

Причиной такого шага стало высказанное накануне намерение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи

ЛОНДОН, 9 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги  Меган Маркл из раздела экспозиции, посвященной королевской семье. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе галереи.

Причиной такого шага стало высказанное накануне намерение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

"Вместе с остальным миром мы реагируем на вызвавшие удивление новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские отойдут от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут появляться в нашем наборе королевской семьи. Будучи двумя из наших самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важным экспонатом Музее мадам Тюссо в Лондоне, пока мы смотрим, что им принесет следующая глава [их жизни]", - приводятся в распространенном коммюнике слова генерального директора музея Стива Дэвиса.

Заявление Гарии и Меган немедленно стало новостью номер один в Великобритании. Многие газеты осудили их решение, особенно отметив, что пара не проконсультировалась предварительно с Ее Величеством. Как сообщила The Times, решение внука оказалось неприятным сюрпризом для королевы.

Неоднократно отмечалось, что принц Гарри и его супруга чувствуют сильное давление со стороны британских СМИ, которые, по их мнению, проявляют слишком большое внимание к их личной жизни. В частности, отмечалось, что отношения Гарри с прессой стали более натянутыми после смерти его матери, принцессы Дианы. Внук королевы ранее заявил, что каждая вспышка камеры возвращает его к воспоминаниям о смерти матери.

В октябре стало известно о том, что принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и The Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. А за несколько дней до этого Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail On Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве.

Теги
ВеликобританияГарри, герцог СассекскийМеган, герцогиня Сассекская
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