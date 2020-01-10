Посольство Ирана открыло книгу соболезнований в память о Сулеймани и пассажирах Boeing 737

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Книга соболезнований в память о генерале Касеме Сулеймани и пассажирах потерпевшего крушение под Тегераном пассажирского самолета Boeing 737 открыта в посольстве Ирана в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Книга будет открыта сегодня и в понедельник с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00", - сказал представитель посольства.

Записи в ней уже оставили посол Сирии в РФ Рияд Хаддад и заместитель директора Второго департамента Азии МИД РФ Максим Баранов.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани погиб в результате проведенной против него операции США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.