Минтруд продолжит работу по выявлению случаев незаконного признания инвалидности

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Москве окажет содействие следственным органам при проведении проверки после выявления незаконного признания инвалидами свыше 230 тыс. москвичей. Минтруд продолжит работу по недопущению случаев коррупции в системе МСЭ на регулярной основе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в пятницу следователи Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве возбудили уголовное дело по фактам незаконного признания инвалидами более 230 человек, получавших различные выплаты. На основании этих незаконных решений граждане получали пенсии по инвалидности, единую денежную выплату, а также региональную социальную доплату к пенсии. Общий ущерб бюджету Пенсионного фонда и бюджету Москвы, по данным правоохранительных органов, составил 197,9 млн рублей.

"В настоящее время Главным бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве следственным органам оказывается содействие при проведении соответствующих мероприятий, следователям предоставляются необходимые материалы и пояснения. Минтруд России продолжит системную работу по выявлению случаев незаконного установления инвалидности и передаче информации в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что данная работа включает регулярные проверки в бюро МСЭ, в том числе по законности установления инвалидности. "Если выявляются нарушения законности установления инвалидности, решения о признании лица инвалидом отменяются, а результаты проверок передаются следственным органам для принятия соответствующих процессуальных решений. Аналогичная работа была проведена и в данном случае", - пояснили в Минтруде.

По результатам проверки бюро МСЭ, решения об установлении инвалидности свыше 230 тыс. гражданам были отменены, а сведения были переданы в следственные органы.