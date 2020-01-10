В Рунете заблокировали 30 страниц с информацией о торговле снюсом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роскомнадзор с 2016 года заблокировал 30 страниц в интернете с информацией о продаже запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции (снюсы), в настоящее время уведомления направлены 25 ресурсам о необходимости удаления противоправного контента. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Судебные решения в отношении снюса как табачной продукции, распространяемой дистанционным способом, начали поступать в Роскомнадзор с 2016 года. На сегодняшний день противоправная информация удалена с 239 интернет-страниц. В связи с неудалением ограничивается доступ на территории РФ к 30 страницам, - сказал собеседник ТАСС. - В адреса еще 25 ресурсов направлены уведомления о необходимости удалить противоправный контент. Срок принятия мер по уведомлению на данный момент еще не истек".

Ранее Роспотребнадзор в ходе проверок в новогодние праздники изъял из продажи 911,155 тыс. единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, общая сумма наложенных штрафов составила 3,39 млн рублей.

24 декабря Роспотребнадзор объявил, что планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в РФ. 30 декабря Роспотребнадзор сообщал о выявлении 872 тыс. единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.