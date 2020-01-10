Медведев: проведено более 150 тыс. проверок для пресечения продажи никотиновых смесей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор и МВД провели около 150 тыс. проверок для пресечения распространения некурительной никотиносодержащей продукции. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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"Я давал поручение Роспотребнадзору и МВД принять меры и пресечь распространение некурительной никотиносодержащей продукции в нашей стране. В совокупности оба ведомства провели около 150 тыс. проверок", - написал он на своей странице в Facebook.

В пятницу прошла рабочая встреча Медведева с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященная проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином. Премьер подчеркнул, что подобная продукция должна быть запрещена в РФ.

В ходе контрольных мероприятий было выявлено около 1 млн штук некурительной никотиносодержащей продукции, вся она изъята из оборота. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей. В более 20 субъектах федерации региональными актами уже наложен запрет на оборот никотиновых смесей, еще в 15 регионах аналогичная меры готовятся.