{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: проведено более 150 тыс. проверок для пресечения продажи никотиновых смесей

Проверки провели Роспотребнадзор и МВД

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор и МВД провели около 150 тыс. проверок для пресечения распространения некурительной никотиносодержащей продукции. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На эту тему
Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Я давал поручение Роспотребнадзору и МВД принять меры и пресечь распространение некурительной никотиносодержащей продукции в нашей стране. В совокупности оба ведомства провели около 150 тыс. проверок", - написал он на своей странице в Facebook.

В пятницу прошла рабочая встреча Медведева с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, посвященная проблеме оборота жевательных смесей и леденцов с никотином. Премьер подчеркнул, что подобная продукция должна быть запрещена в РФ.

В ходе контрольных мероприятий было выявлено около 1 млн штук некурительной никотиносодержащей продукции, вся она изъята из оборота. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей. В более 20 субъектах федерации региональными актами уже наложен запрет на оборот никотиновых смесей, еще в 15 регионах аналогичная меры готовятся.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссияПопова, Анна Юрьевна
Реклама на ТАСС
Структура Ростеха займется строительством трех медучреждений в Севастополе
Их намерены построить рядом, создав медицинский кластер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС