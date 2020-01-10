Два специалиста Совета по безопасности на транспорте Канады направлены в Иран

ОТТАВА, 11 января. /ТАСС/. Совет по безопасности на транспорте Канады направил в Иран двух своих специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом в пятницу говорится на сайте ведомства, которое входит в состав канадского Министерства транспорта.

"Два следователя по авиационным происшествиям Совета по безопасности на транспорте Канады сегодня (10 января - прим. ТАСС) покидают Канаду, чтобы присоединиться к членам канадской консульской группы (ожидает выдачи иранских виз в Анкаре - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении. В ведомстве напомнили, что ранее приняли приглашение Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран посетить место происшествия в Тегеране. В организации пока не могут сказать, какова будет роль канадских специалистов в идущем расследовании катастрофы украинского лайнера.

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран готов сотрудничать с Канадой в расследовании авиакатастрофы. В пятницу глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что иранская сторона начала выдачу визу группе канадских технических специалистов и дипломатов, которые сейчас находятся в Анкаре и готовятся вылететь в Тегеран.