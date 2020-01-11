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Политический кризис в Абхазии

Протестующие приводят в порядок захваченное ими здание администрации президента Абхазии

Заметные повреждения наблюдаются только на первом из трех этажей

СУХУМ, 11 января. /ТАСС/. Протестующие в субботу приводят в порядок здание администрации президента Абхазии, захваченное ими в четверг. При этом заметные повреждения наблюдаются только на первом из трех этажей, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее один из организаторов митинга Ахра Авидзба сообщал, что протестующие готовятся покинуть здание администрации президента Абхазии в субботу после того, как будут проведены переговоры оппозиции и сторонников главы республики.

Утром протестующие начали оценку ущерба на первом этаже здания. Решается, как восстановить выбитые в четверг стекла окон и сломанные двери. При этом на первом этаже, где находилось больше всего людей, сейчас идет уборка: участники акции собирают оставленный за эти дни мусор.

"Второй и третий этаж не тронуты. Там вообще чисто, полный порядок", - сказал один из протестующих в разговоре с корр. ТАСС. Участники акции пропускают журналистов на верхние этажи, показывают кабинеты. Здесь действительно не заметно повреждений, в коридорах - в основном грязь с улицы.

Как сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба, президент страны Рауль Хаджимба в настоящее время находится на госдаче. "По нашим данным, [в администрации президента] кабинеты не пригодны для работы", - пояснил он.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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