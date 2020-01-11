В Ереване не будут возбуждать уголовное дело по факту осквернения памятника Грибоедову

ЕРЕВАН, 11 января. /ТАСС/. Полиция Армении не станет возбуждать уголовное дело против сына главы радикального движения "Цегакрон" Шанта Арутюняна Шагена, который 2 декабря облил памятник Александру Грибоедову краской. Об этом в субботу сообщили местному новостному порталу Tert.am в пресс-службе силового ведомства.

"Была назначена экспертиза, по результатам которой принято решение отказать в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Данное действие подпадает под статью об административной ответственности", - отметили в пресс-службе ведомства.

2 декабря вечером Арутюнян сообщил в Facebook, что замазал красной краской памятник Грибоедову в центре Еревана. Арутюнян, известный своим скандальным поведением, в прошлом работал помощником депутата парламента страны.

Мэрия Еревана утром следующего дня выложила фотографии памятника Грибоедову, краска с него была смыта.