Спасатели МЧС прекратили поиски Артема Мазова, пропавшего в Уфе с двумя сыновьями

УФА, 11 января. /ТАСС/. Спасатели прекратили поиски пропавших 26 октября в Уфе Артема Мазова и его двух сыновей вдоль береговых линий и в водоемах. Далее поиски продолжат МВД, СК и Росгвардия, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

"Спасатели МЧС больше не участвуют в мероприятиях по поиску Артема Мазова и его сыновей, работы завершены. В поисках были задействованы водолазы, также проводились пешие исследования вдоль водных объектов. МВД, СК и Росгвардия продолжают искать пропавших", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре к поискам семьи подключилась авиация Росгвардии. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц в связи с безвестным исчезновением разыскиваемых.

Предварительно установлено, что мужчина и сыновья ушли из дома 26 октября около 15:00 мск, об их исчезновении сообщила супруга пропавшего главы семьи. Полиция гарантировала денежное вознаграждение 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет найти пропавших.