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Пострадавшие в ДТП с автобусом в Пермском крае застрахованы в "СФ Адонис"

В результате происшествия ранения получили 12 человек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, пострадавшие при столкновении с шестью автомобилями в Пермском крае 10 января, могут получить выплаты страховщика, которым является ООО "СФ Адонис". Это следует из документов, которые распространила пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Авария с участием автобуса и шести автомобилей произошла в пятницу днем на 472-м км автодороги М-7 "Волга" в районе города Краснокамска. 12 человек пострадали, шесть из них - дети. Водитель Lada Granta стал обгонять большегруз, а водитель двигавшийся по встречной полосе фуры, чтобы избежать столкновения, начал торможение, из-за чего прицеп вынесло на встречку, в результате произошло столкновение семи транспортных средств: большегруза, "ГАЗели", легковых автомобилей и автобуса с 36 пассажирами.

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РоссияПермский край
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