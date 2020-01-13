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Александр Серов отозвал иск к "Пусть говорят" и Первому каналу

Как ранее уточнял певец, иск связан с тем, что за участие в съемках ему не заплатили, а в самой программе "было много оскорбительного"
Певец Александр Серов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Певец Александр Серов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Народный артист России, певец Александр Серов в понедельник отозвал из Арбитражного суда Москвы иск на сумму 7 млн рублей к производителю ток-шоу "Пусть говорят" ООО "Директ" и Первому каналу. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Степанов, представляющий интересы музыканта.

"Согласно устным договоренностям между Александром Николаевичем [Серовым], руководством канала и ООО "Директ" было принято решение отказаться от иска. Сегодня отозвали иск в связи с тем, что стороны подписали соглашение, согласно которому ООО "Директ" выполнил свои обязательства по договорам и принял меры по погашению вреда, который был причинен Александру Николаевичу. Александр Николаевич не имеет претензий", - сказал Степанов.

В августе 2019 года в картотеке Арбитражного суда Москвы были размещены требования певца на сумму 1 млн рублей. Индивидуальный предприниматель Серов Александр Николаевич подал исковое заявление к ООО "Директ" и АО "Первый канал" о взыскании "по договору № б/н от 26 февраля 2019 года долга в размере 800 тыс. рублей, убытков в размере 200 тыс. рублей".

Тогда Серов сообщил ТАСС, что иск связан с тем, что за участие в съемках ему не заплатили, а в самой программе "было много оскорбительного". Его адвокат пояснил ТАСС, что "Директ" нарушил условия заключенного договора. Затем, по словам юриста, исковые требования были увеличены до 7 млн рублей.

Теги
РоссияСеров, Александр Николаевич (певец)
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