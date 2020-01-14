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Подготовка к 75-летию Победы
Обновлено 

Профильный комитет Думы поддержал законопроект о введении звания "Город трудовой доблести"

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа главы государства, а также проводить праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести", сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно документу, новое звание будет присваиваться городу РФ, жители которого "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и "других источников", которые в тексте проекта закона не уточняются.

Предполагается, что предложения о наделении званием "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.

"Ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" в обязательном порядке должно подвергаться экспертному заключению Российской академии наук и рассматриваться организационным комитетом "Победа" (при президенте РФ - прим. ТАСС)", - уточнил глава комитета Ярослав Нилов, представляя законопроект. "Все это делается в преддверии великой Победы для того, чтобы подчеркнуть особую роль тех граждан, которые тогда проживали и трудились в городах, их трудовой героизм и самоотверженность в деле достижения великой Победы", - заключил парламентарий.

Законопроект был внесен в Госдуму 14 декабря. Правительство РФ поддержало инициативу главы государства. Правовое управление нижней палаты замечаний к документу не имеет. Ранее думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата рассмотрит проект закона в первом чтении 16 января.

Новость обновлена (10:46 мск) - добавлены высказывания главы комитета

Теги
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичПодготовка к 75-летию Победы
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