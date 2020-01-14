СМИ: Латвия выделила Австралии €50 тыс. на борьбу с лесными пожарами

РИГА, 14 января. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение выделить €50 тыс. для оказания помощи жертвам пожаров в Австралии. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на кабинет министров.

"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

Средства на помощь пострадавшим от пожаров будут отправлены при посредничестве австралийского Красного Креста. Деньги по инициативе Министерства иностранных дел Латвии будут выделены из средств на непредвиденные расходы.

"Австралия является союзником Латвии, к тому же в этой стране проживает большая латышская диаспора, в том числе и на затронутых пожаром территориях. Оценивая возможности Латвии, было констатировано, что самая эффективная помощь, которую можем оказать незамедлительно, - это финансовая поддержка в размере €50 тыс. пострадавшим от пожаров", - говорится в аннотации к проекту решения.