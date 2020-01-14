В Кировской области детям-инвалидам заменят продуктовые наборы денежными компенсациями

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Детям с ограниченными возможностями здоровья в Кировской области, получающим образование на дому, с 2020 года по желанию родителей начнут выдавать вместо бесплатных продуктовых наборов ежедневные денежные компенсации в размере 99,3 рублей. На сухпайки и компенсации в бюджете предусмотрено более 81 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства области.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кирове сообщили о случаях закупок продуктовых наборов для детей-инвалидов из специализированной школы №44 по завышенным на 20-30% ценам. Также, по данным ОНФ, родители детей жаловались на некачественные продукты в сухпайках, при этом возможности получения денежной компенсации предусмотрено не было. По мнению активистов, отказ от сухпайков в пользу денежных компенсаций предотвратил бы возникновение таких ситуаций, а также позволил бы родителям детей самостоятельно выбирать качественные продукты.

"С 2020 года родителям таких детей будет предоставлено право выбора: либо получение бесплатного двухразового питания, либо получение ежемесячной денежной компенсации в размере стоимости бесплатного двухразового питания, которая составляет 99,3 рублей в день. На 2020 год в бюджете области на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусмотрено более 81 млн рублей. Претендовать на получение денежной компенсации смогут родители 492 детей с ОВЗ, которые получают общее образование на дому", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас разработанный порядок выплат проходит процедуру согласования, он будет утвержден отдельным постановлением правительства Кировской области.