{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кировской области детям-инвалидам заменят продуктовые наборы денежными компенсациями

Размер компенсации составит 99,3 рублей в день

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Детям с ограниченными возможностями здоровья в Кировской области, получающим образование на дому, с 2020 года по желанию родителей начнут выдавать вместо бесплатных продуктовых наборов ежедневные денежные компенсации в размере 99,3 рублей. На сухпайки и компенсации в бюджете предусмотрено более 81 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства области.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Кирове сообщили о случаях закупок продуктовых наборов для детей-инвалидов из специализированной школы №44 по завышенным на 20-30% ценам. Также, по данным ОНФ, родители детей жаловались на некачественные продукты в сухпайках, при этом возможности получения денежной компенсации предусмотрено не было. По мнению активистов, отказ от сухпайков в пользу денежных компенсаций предотвратил бы возникновение таких ситуаций, а также позволил бы родителям детей самостоятельно выбирать качественные продукты.

"С 2020 года родителям таких детей будет предоставлено право выбора: либо получение бесплатного двухразового питания, либо получение ежемесячной денежной компенсации в размере стоимости бесплатного двухразового питания, которая составляет 99,3 рублей в день. На 2020 год в бюджете области на обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусмотрено более 81 млн рублей. Претендовать на получение денежной компенсации смогут родители 492 детей с ОВЗ, которые получают общее образование на дому", - рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас разработанный порядок выплат проходит процедуру согласования, он будет утвержден отдельным постановлением правительства Кировской области.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
В Саратове произошли перебои водоснабжения в домах более 11 тыс. жителей
В зону понижения давления холодного водоснабжения также вошли несколько социальных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС