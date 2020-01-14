РБК: послание Путина парламенту покажут на фасадах московских зданий

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет показываться на медиаэкранах на гостинице "Космос", Центральном телеграфе, "Доме книги", кинотеатре "Октябрь" и доме №28 на Новом Арбате, а также на ТЦ "Ереван-Плаза". Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на представителя рекламной компании LBL, которой принадлежат экраны.

Будет ли послание транслироваться в прямом эфире или будет выбран другой формат показа, в компании не сообщили.

Организатором показов выступления президента является Общероссийский народный фронт (ОНФ). Как сообщается на сайте ОНФ, трансляция будет идти на табло в столичных аэропортах. На медифасадах, билбордах и в вагонах метро будут показаны видео и изображения с отдельными цитатами, отмечается в сообщении. По словам замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, трансляции организуются бесплатно, по квотам социальной рекламы, пишет РБК.

ОНФ организует показ послания Путина во всех регионах России, в частности на горе Эльбрус, а также на Международной космической станции.

В этом году оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Послание президента РФ Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.