Эксперты: долгосрочные трудовые контракты позволят преподавателям вузов заниматься наукой

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заключение долгосрочных - не менее чем на три года - трудовых контрактов с преподавателями, практиковать которое в российских вузах Совет Федерации порекомендует Минобрнауки в 2020 году, позволит сотрудникам высшей школы более плодотворно заниматься исследованиями и достигать значимых научных результатов, рассказала ТАСС член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, отметив, что в перспективе такая норма может быть закреплена и законодательно.

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирину Рукавишникову сообщила, что Совфед порекомендует Минобрнауки РФ заключать трудовые договора со штатными преподавателями вузов сроком не менее чем на три года.

"Конечно, полностью избавиться от краткосрочных контрактов невозможно и, наверное, не нужно. В частности, я бы предлагала оставить краткосрочные контракты для преподавателей без опыта, которые только пришли на работу в вуз, а также для тех, кто работает по совместительству. Но когда человек себя зарекомендовал, когда у него есть научный и преподавательский опыт, и в его адрес нет нареканий - на каком основании держать его на "коротком поводке"? Когда человек понимает, что он приходит в вуз всерьез и надолго, он может рассчитывать не только свою преподавательскую, но и научную траекторию - у него появляется возможность заниматься серьезными исследованиями, добиваться более масштабных научных результатов", - отметила Рукавишникова.

По ее словам, рекомендации по заключению долгосрочных контрактов вузы получат в этом году, законопроект, предполагающий соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, также уже разработан. Рукавишникова также пояснила, что, по предварительным данным, примерно пятая часть контрактов с преподавателями заключается сроком на год и менее.

Позиция вузов

Многие опрошенные ТАСС представители российских вузов одобрили инициативу, отметив, в частности, что долгосрочные контакты позволят преподавателям плодотворнее вести научную работу. Как сообщил ТАСС председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой, сотрудники вузов смогут чаще претендовать на гранты, которые обычно выдаются на срок от года и более. Кроме того, ученые смогут активнее вовлекать в исследовательскую работу студентов. "А если человека что-то не устраивает, он, со своей стороны, всегда может уволиться, с нашей же стороны ограничивать его как-то, я думаю, неправильно", - сказал Пустовой.

По словам ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, именно в этом случае у преподавателей появляется срок для реализации курсов и достаточный опыт. Тем не менее, Нечаев уверяет, что контракты на год эффективны для тех преподавателей, которые занимают должность впервые. Это позволяет руководству университета оценить качество их работы и только после этого приступать к долгосрочному сотрудничеству.

Однако, у системы долгосрочных контрактов тоже есть свои минусы, уверен ректор Санкт-Петербургского Университета ИТМО Владимир Васильев. Петербургский вуз ранее перешел с пятилетних на трехлетние контракты, которые в настоящее время составляют большую часть договоров. "Именно такой срок позволяет "держать преподавателя в тонусе". Однолетние же контракты допустимы, но в качестве предупреждения, в случае, если преподаватель не выполняет установленный план", - пояснил Васильев.

В Уральском федеральном университете самые распространенные - трудовые договоры сроком до двух лет, их количество составляет более половины от общего числа. Ректор университета Виктор Кокшаров считает, что отмена краткосрочных контрактов должна быть подкреплена финансированием от государственного задания. Кроме того, должно учитываться число приема абитуриентов в конкретный год.

"Вузам необходимо оставить возможность решать срочные задачи обеспечения образовательного процесса. Мы готовы воплощать в жизнь рекомендации, но считаем необходимым обеспечить стабильное финансирование вузов с горизонтом как минимум в три года", - сказал он.