Во Владикавказе простились с первым послом России в Южной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Похороны первого посла России в Южной Осетии Эльбруса Каргиева, возглавлявшего дипломатическую миссию с 2008 по 2017 годы, прошли во Владикавказе в среду.

Проститься с дипломатом пришли представители органов власти Северной и Южной Осетии, общественники, родственники, жители двух республик. Траурная панихида состоялась в доме, где жил Каргиев.

"Эльбрус Каникоевич внес неоценимый вклад в развитие Осетии, посвятил этому всю жизнь. Народ Южной Осетии ценит и никогда не забудет его профессионализм, отношение к людям, для которых он был не только авторитетом, но и другом, к которому можно было обратиться по любому вопросу", - сказал на церемонии прощания президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал Каргиева достойным сыном Осетии, внесшим неоценимый вклад в укрепление сотрудничества между РФ и Южной Осетией. "Его многолетняя профессиональная деятельность всегда будет примером добросовестного служения интересам родного народа, всего нашего многонационального Отечества", - отметил он.

Каргиев умер в Москве 11 января.

О дипломате

Эльбрус Каргиев родился 22 августа 1944 года в городе Дзауджикау Северо-Осетинской АССР (ныне - Владикавказ). С 1994 года работал в МИД РФ.

С 2003 года - генеральный консул РФ Трабзоне (Турция), затем - советник-посланник посольства России в Анкаре.

С сентября 2007 года по октябрь 2008 года - главный советник Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, который курирует Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию.

С 25 октября 2008 года по 23 мая 2017 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Южная Осетия. Стал первым российским послом в этой стране после признания ее независимости РФ 26 августа 2008 года.

Чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса (2011). Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2017), Орденом Дружбы Республики Южная Осетия (2014).