{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

В ГД заявили, что необходимо усилить выполнение кадровых задач в здравоохранении

Как отметил глава комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, развивать систему здравоохранения без устранения дефицита кадров невозможно

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Выполнение поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач в области здравоохранения должно начаться с подготовки необходимых кадров и повышения уровня зарплаты врачей. Такое мнение выразили члены комитета Госдумы по охране здоровья, комментируя оглашенное в среду послание главы государства Федеральному собранию.

На эту тему
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

Председатель комитета Дмитрий Морозов назвал очень важным акцентирование президентом темы повышения социального статуса врача, развития системы первой помощи и улучшения лекарственного обеспечения. "Развивать систему здравоохранения без устранения дефицита кадров невозможно, - уверен он. - Это серьезная проблема, она была обозначена президентом ранее, но сейчас в ходе послания он остановился на способах устранения этой проблемы".

Депутат также обратил внимание на поставленные задачи в области демографии. "Вы сегодня слышали это, это беспрецедентная поддержка при рождении первенца, второго, третьего ребенка. Это и есть госполитика, <…> направленная на народосбережение, на народосохранение, - подчеркнул он. - А мы, разумеется, все эти задачи подхватим и в комитете Госдумы по охране здоровья, и во всех наших сообществах экспертов, партийных сообществах, потому что охрана здоровья граждан - это общая национальная задача для всей страны".

Пилотные регионы

Зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что "обеспечение первичной медицины кадрами - самая важная составляющая ее модернизации". "Да, у нас увеличилась продолжительность жизни, у нас рекордно низка младенческая смертность, все больше наших граждан предпочитают вести здоровый образ жизни. Но наряду с этим крайне неудовлетворительно выстроена работа первичного звена здравоохранения, - констатировал он. - Как театр начинается с вешалки, так и медицина начинается с работы участкового врача и отремонтированной и оснащенной современной аппаратурой поликлиники".

Депутат признал, что существующие сегодня механизмы мотивирования медицинских работников для работы в первичном звене не дают нужного эффекта. Он предложил уже с этого года начать реализовывать в регионах предложения президента по ликвидации нехватки врачей.

"Можно было бы выделить несколько пилотных регионов по созданию собственной системы целевого обучения, - считает политик. - Например, районы ежегодно озвучивают свою потребность в специалистах, бюджет оплачивает их обучение в вузах и колледжах". "Cпециалисты, в свою очередь, должны отработать обязательные лет пять-семь после обучения, а район - создать им нормальные жилищные условия. Молодым специалистам нужны достойные условия, тогда они будут возвращаться в районы и села, работать и создавать свои семьи", - считает зампредседателя комитета.

Онлайн-карта потребности в кадрах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич также выразил мнение, что важнейший фактор в реализации задач в области здравоохранения - это упор на кадры. "Мы можем закупить самое современное оборудование, но без квалицированных кадров это будет всего лишь железо. Решение вопроса дефицита кадров может дать свои плоды, однако из-за низкой заработной платы специалисты не задерживаются на местах", - полагает он.

"Мы, конечно же, должны создать соответствующие условия, в частности, возможность развития профессиональных навыков и роста, уровень заработный платы", - подчеркнул Менделевич.

"Отдельный вопрос, на который должны обратить внимание региональные власти, - это работа на перспективу, - отметил он. - На обучение надо направлять не только по тем специальностям, где сейчас наблюдается дефицит кадров, но и по тем, где этот дефицит может случиться в ближайшие 5-7 лет". "Для этого, на мой взгляд, необходимо создать некую онлайн-карту (на примере дорожной, прогнозирующей и показывающей автомобильные заторы) и изучать, где именно могут возникнуть проблемы в ближайшие несколько лет", - заключил член профильного комитета Госдумы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМорозов, Дмитрий АнатольевичОгуль, Леонид АнатольевичМенделевич, Борис ДавыдовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Комитет Думы скорректирует проект о горячем питании для школьников
Председатель комитета Вячеслав Никонов сообщил, что работа над этим документом проходила непросто, в серьезных дискуссиях с кабмином
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС