В ГД заявили, что необходимо усилить выполнение кадровых задач в здравоохранении

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Выполнение поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач в области здравоохранения должно начаться с подготовки необходимых кадров и повышения уровня зарплаты врачей. Такое мнение выразили члены комитета Госдумы по охране здоровья, комментируя оглашенное в среду послание главы государства Федеральному собранию.

Председатель комитета Дмитрий Морозов назвал очень важным акцентирование президентом темы повышения социального статуса врача, развития системы первой помощи и улучшения лекарственного обеспечения. "Развивать систему здравоохранения без устранения дефицита кадров невозможно, - уверен он. - Это серьезная проблема, она была обозначена президентом ранее, но сейчас в ходе послания он остановился на способах устранения этой проблемы".

Депутат также обратил внимание на поставленные задачи в области демографии. "Вы сегодня слышали это, это беспрецедентная поддержка при рождении первенца, второго, третьего ребенка. Это и есть госполитика, <…> направленная на народосбережение, на народосохранение, - подчеркнул он. - А мы, разумеется, все эти задачи подхватим и в комитете Госдумы по охране здоровья, и во всех наших сообществах экспертов, партийных сообществах, потому что охрана здоровья граждан - это общая национальная задача для всей страны".

Пилотные регионы

Зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что "обеспечение первичной медицины кадрами - самая важная составляющая ее модернизации". "Да, у нас увеличилась продолжительность жизни, у нас рекордно низка младенческая смертность, все больше наших граждан предпочитают вести здоровый образ жизни. Но наряду с этим крайне неудовлетворительно выстроена работа первичного звена здравоохранения, - констатировал он. - Как театр начинается с вешалки, так и медицина начинается с работы участкового врача и отремонтированной и оснащенной современной аппаратурой поликлиники".

Депутат признал, что существующие сегодня механизмы мотивирования медицинских работников для работы в первичном звене не дают нужного эффекта. Он предложил уже с этого года начать реализовывать в регионах предложения президента по ликвидации нехватки врачей.

"Можно было бы выделить несколько пилотных регионов по созданию собственной системы целевого обучения, - считает политик. - Например, районы ежегодно озвучивают свою потребность в специалистах, бюджет оплачивает их обучение в вузах и колледжах". "Cпециалисты, в свою очередь, должны отработать обязательные лет пять-семь после обучения, а район - создать им нормальные жилищные условия. Молодым специалистам нужны достойные условия, тогда они будут возвращаться в районы и села, работать и создавать свои семьи", - считает зампредседателя комитета.

Онлайн-карта потребности в кадрах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич также выразил мнение, что важнейший фактор в реализации задач в области здравоохранения - это упор на кадры. "Мы можем закупить самое современное оборудование, но без квалицированных кадров это будет всего лишь железо. Решение вопроса дефицита кадров может дать свои плоды, однако из-за низкой заработной платы специалисты не задерживаются на местах", - полагает он.

"Мы, конечно же, должны создать соответствующие условия, в частности, возможность развития профессиональных навыков и роста, уровень заработный платы", - подчеркнул Менделевич.

"Отдельный вопрос, на который должны обратить внимание региональные власти, - это работа на перспективу, - отметил он. - На обучение надо направлять не только по тем специальностям, где сейчас наблюдается дефицит кадров, но и по тем, где этот дефицит может случиться в ближайшие 5-7 лет". "Для этого, на мой взгляд, необходимо создать некую онлайн-карту (на примере дорожной, прогнозирующей и показывающей автомобильные заторы) и изучать, где именно могут возникнуть проблемы в ближайшие несколько лет", - заключил член профильного комитета Госдумы.