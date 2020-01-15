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Оксана Пушкина считает уникальными меры поддержки семей, о которых говорил президент

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей при этом отметила, что только государственными выплатами бороться с бедностью не получится

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российская система поддержки семей после введения пособий на детей до семи лет и расширения действия программы материнского капитала на первенцев обещает стать уникальной. Об этом заявила ТАСС в среду зампред профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

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"Президент предложил небывалые меры, нацеленные на повышение благосостояния семей с детьми. На сегодняшний день в нашей стране 21 млн человек живут за чертой бедности, 67% из них - женщины с детьми, деньги им очень нужны. Семьи с детьми очень ждали помощи от государства и теперь, к счастью, они ее получат. С учетом предложенных изменений российская система поддержки семей будет уникальной для всего мира - ничего подобного нет в других странах", - сказала она.

По мнению зампреда комитета, только государственными выплатами бороться с бедностью не получится. "За счет стабфонда мы можем обеспечить им минимально приемлемый уровень жизни. Благосостояние и уверенность в завтрашнем дне появятся лишь вместе с возможностями для работы и самореализации родителей, прежде всего, матерей", - считает она. По словам Пушкиной, для этого в том числе потребуется создание новых мест в детсадах для детей от полутора лет, повышение зарплат работникам дошкольного образования.

"Самая эффективная мера поддержки рождаемости - это уверенность женщины в том, что она может прокормить своего ребенка, даже если вдруг останется одна. Поэтому необходима государственная помощь и малому бизнесу в России, ведь он, как правило, на плечах женщин", - заключила Пушкина.

Теги
РоссияПушкина, Оксана Викторовна
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