Комитет Думы поддерживает установку президента на рост числа бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке был обеспокоен возможным сокращением количества бюджетных мест в вузах, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задача увеличить число таких мест должна стать императивом для кабинета министров. Об этом ТАСС в среду заявил председатель комитета Вячеслав Никонов.

По словам депутата, представленная в этом году Минобрнауки РФ информация предполагала сокращение контрольных цифр приема в вузы на бюджетные места. "Позиция комитета - этого нельзя допустить, потому что следствием станет деинтеллектуализации страны, особенно в условиях, когда количество выпускников школ в ближайшие годы будет расти. В послании Федеральному собранию президент сказал, что бюджетные места не просто нужно сохранять, он заявил, что их количество нужно увеличивать. Полагаю, для правительства это будет императивом", - сказал Никонов.

"Мы можем только поблагодарить президента, в противном случае депутатам пришлось бы менять законодательство и устанавливать количество бюджетных мест через поправки к закону об образовании, в котором есть формула расчета контрольных цифр приема исходя из общей численности населения в возрасте от 17 до 30 лет", - пояснил он.

Количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения, заявил в среду президент РФ в послании Федеральному собранию.