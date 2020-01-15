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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Комитет Думы поддерживает установку президента на рост числа бюджетных мест в вузах

По словам председателя комитета Вячеслава Никонова, представленная Минобрнауки информация предполагала сокращение контрольных цифр приема в вузы на бюджетные места

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке был обеспокоен возможным сокращением количества бюджетных мест в вузах, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задача увеличить число таких мест должна стать императивом для кабинета министров. Об этом ТАСС в среду заявил председатель комитета Вячеслав Никонов.

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По словам депутата, представленная в этом году Минобрнауки РФ информация предполагала сокращение контрольных цифр приема в вузы на бюджетные места. "Позиция комитета - этого нельзя допустить, потому что следствием станет деинтеллектуализации страны, особенно в условиях, когда количество выпускников школ в ближайшие годы будет расти. В послании Федеральному собранию президент сказал, что бюджетные места не просто нужно сохранять, он заявил, что их количество нужно увеличивать. Полагаю, для правительства это будет императивом", - сказал Никонов.

"Мы можем только поблагодарить президента, в противном случае депутатам пришлось бы менять законодательство и устанавливать количество бюджетных мест через поправки к закону об образовании, в котором есть формула расчета контрольных цифр приема исходя из общей численности населения в возрасте от 17 до 30 лет", - пояснил он.

Количество бюджетных мест в вузах необходимо увеличивать ежегодно, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения, заявил в среду президент РФ в послании Федеральному собранию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНиконов, Вячеслав АлексеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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