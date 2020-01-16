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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

СМИ: дом, с которым после падения столкнулся самолет Bek Air, был построен незаконно

Он находился в черте населенного пункта, однако земельный участок являлся полевым наделом, передает "Первый канал "Евразия"

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Строительство дома, с которым после падения столкнулся самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, не было согласовано с властями Талгарского района Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщил "Первый канал "Евразия", направивший официальный запрос в районный акимат (администрацию).

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По словам чиновников, которые приводит телеканал, здание является самовольным строением. "Дом находился в черте населенного пункта, однако земельный участок являлся полевым наделом. Согласно Земельному кодексу, строительство жилья здесь недопустимо", - говорится в вышедшем в эфир в среду вечером репортаже.

"Отделом архитектуры и градостроительства Талгарского района на данное самовольное строение архитектурно-планировочное задание не выдавалось, не согласовывался эскизный проект и не регистрировался акт приемки построенного объекта в эксплуатацию", - цитирует телеканал выдержку из официального ответа акимата Талгарского района.

Ранее председатель правления авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов выступил с утверждением, что жертв катастрофы можно было избежать, если бы не последующее столкновение самолета с домом.

Теги
КазахстанКрушение самолета Bek Air в Казахстане
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