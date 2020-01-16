Минпросвещения усилит работу с регионами по лицензированию новых яслей

Накануне, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест. Однако, обратил внимание глава государства, только за 2018-2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано 78, причем, реально из них может быть предоставлено детям лишь 37,5 тыс., поскольку на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия.

"Задача по лицензированию образовательных организаций относится к исключительным полномочиям субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, Министерством просвещения Российской Федерации в рамках имеющихся полномочий на регулярной основе проводится системная методическая работа с регионами, повышающая качество этих процессов и взаимодействие с регионами по вопросу лицензирования будет усилена", - сообщили в пресс-службе.