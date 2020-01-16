Поручение о бесплатном доступе к социально важным сайтам коснется мобильного интернета

15 января президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

"Проработка вопроса только началась, никаких конкретных решений еще не принято. Под бесплатным доступом к социально значимым интернет-сервисам имеется в виду отсутствие тарификации по белому списку таких сервисов - иными словами, трафик с этих сайтов будет бесплатным. Это будет касаться, прежде всего, мобильного интернета, так как в фиксированном сейчас почти все тарифы и так безлимитные, и части пакетных тарифов, в том числе спутниковых", - сказал он.

Предполагается, что на сайты из "белого" списка можно будет заходить даже при неоплаченном интернете. "Список социально значимых интернет-сервисов еще не разработан", - заключил Новиков.

Как заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория - 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.