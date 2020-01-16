Суд Петербурга отклонил жалобу Андрея Разина, оспорившего решение по его иску к ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в четверг оставил без удовлетворения жалобу продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина на решение суда первой инстанции, по которому он проиграл процесс по иску к акционерному обществу "Футбольный клуб "Зенит". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Поводом для иска стал спор Разина с солистом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, выступавшим в эфире канала Z+, который является пилотным медиапроектом клуба "Зенит" на YouTube. Разина возмутили резкие высказывания Шнурова о Москве в споре о самом худшем городе в России. После этого Разин на своей странице в Instagram написал, что за такие слова "каждый порядочный москвич должен ударить Шнурова".

В сентябре 2019 года Петроградский районный суд Петербурга отказал Разину в удовлетворении исковых требований к акционерному обществу "Футбольный клуб Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Разин просил суд обязать АО "Футбольный клуб "Зенит" удалить информацию, размещенную на портале канала Z+ от 25 марта 2019 года в виде ток-шоу "Зенит" с участием Шнурова, и принять меры по удалению записи передачи и ее фрагментов из сети. Также истец просил обязать ответчика разместить на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и высказываний Шнурова.