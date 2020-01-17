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Имущество обанкротившегося ФК "Кубань" выставили на торги с начальной ценой 450 млн рублей

В реестре кредиторов футбольного клуба числятся более 50 заявлений, общая сумма требований превышает 1 млрд рублей

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Недвижимое имущество признанного банкротом футбольного клуба "Кубань" выставили на торги. Заявлено 11 позиций, начальная цена лота составляет 450 млн рублей, говорится в материалах, опубликованных в пятницу на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Ранее ООО "Региональный консалтинговый центр" оценил недвижимое имущество признанного банкротом футбольного клуба "Кубань" в 356,4 млн рублей.

"Конкурсный управляющий уведомляет о поступлении порядка, сроков и условий продажи имущества НАО "Футбольный клуб "Кубань", обремененного залогом ПАО "Крайинвестбанк". Номер лота - 1. Начальная цена - 450 млн рублей", - говорится на сайте реестра. Уточняется, что в лот входят земельные участки, нежилые здания и сооружения, а также два футбольных поля, всего заявлены 11 позиций.

В реестре кредиторов ФК "Кубань" числятся более 50 заявлений, общая сумма требований превышает 1 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги. Арбитражный суд Краснодарского края 17 декабря 2018 года вынес решение о признании банкротом "Кубани" (юридическое лицо - НАО "Футбольный клуб "Кубань").

В пресс-службе суда ТАСС сообщали, что поданные ранее заявления о признании "Кубани" банкротом в связи с невыполнением кредитных обязательств были объединены в одно производство. Согласно материалам из картотеки суда, заявителями выступали ООО "Профсервис-Краснодар", ООО "Спортлэнд-Тур", ООО "Ростовская УК", Яшук Данила Сергеевич, ООО "Авиапартнер", ООО "Фрахтавия", ПАО "Ростелеком", АО "Успенский сахарник", ИФНС № 4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ "Кубань Кредит", администрация муниципального образования Краснодара и управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за долгов. В связи с этим клуб снялся с чемпионата "Олимп" Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил последний сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем.

Теги
РоссияКраснодарский край
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