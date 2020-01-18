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Бомбу времен Второй мировой войны успешно обезвредили в Дюссельдорфе

Для проведения работ по обезвреживанию снаряда были эвакуированы более 11 тыс. человек, проживающих в близлежащих районах

ТАСС, 18 января. Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе при строительных работах, обезврежена. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter города.

"Бомба успешно обезврежена", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу для проведения работ по обезвреживанию снаряда были эвакуированы более 11 тыс. человек, проживающих в близлежащих районах.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

Самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.

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