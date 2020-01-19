Власти КНР объявили активизацию общенациональных мер контроля за пневмонией нового типа

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Китайское правительство приступает к активизации общенациональных мер контроля, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы активизируем межведомственное взаимодействие и применим строгие меры, чтобы не дать вирусу распространиться, - говорится в распространенном заявлении. - По всей стране будет продолжаться работа по оказанию противодействия данной инфекции, ее своевременному выявлению и эффективной ликвидации".

В нем отмечается, что с этой целью власти намерены организовать специальное патриотическое движение в сфере здравоохранения. Параллельно китайские специалисты будут искать первоисточник вируса, следить за его мутациями.

"На текущий момент пневмония находится по контролем, однако <…> по-прежнему выявлены не все каналы распространения вируса", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщил госкомитет, в период национальных выходных по случаю Нового года по лунному календарю (с 24 по 30 января) медицинские учреждения Китая будут работать в экстренном режиме с введением постоянных дежурств.

Распространение эпидемии

В воскресенье комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя объявил, что медики зарегистрировали на территории страны 17 новых случаев пневмонии нового типа. Всем поступившим инфицированным была оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы.

31 декабря правительство Китая информировало Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).