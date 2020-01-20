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Роспотребнадзор открыл горячую линию о вреде некурительной никотиносодержащей продукции

Консультации будут проводиться по будням с 8:30 до 17:15 и по пятницам - до 16:00

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Горячая линия о вреде некурительных никотиносодеражащих смесей, организованная Роспотребнадзором, начинает работу по России с понедельника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Специалисты территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора с 20 января по 3 февраля проинформируют население о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления. По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований, в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет", - говорится в сообщении.

Консультации будут проводиться по будням с 8:30 до 17:15 и по пятницам - до 16:00. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43, операторы работают круглосуточно и оказывают первичную консультацию.

Ранее Роспотребнадзор в ходе проверок в новогодние праздники изъял из продажи 911,155 тыс. единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, общая сумма наложенных штрафов составила 3,39 млн рублей.

24 декабря Роспотребнадзор объявил, что планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в РФ. 30 декабря Роспотребнадзор сообщал о выявлении 872 тыс. единиц запрещенной никотиносодержащей продукции.

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