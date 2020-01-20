Премьер Госсовета КНР поручил принять экстренные меры для борьбы с новой пневмонией

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Компетентные ведомства по вопросам защиты гигиены и здравоохранения Китая должны принять серию экстренных мер, чтобы не допустить распространения по стране эпидемии пневмонии нового типа. Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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"Все компетентные ведомства и местные власти должны проявить высочайшую ответственность за здоровье населения страны, - приводит его слова агентство "Синьхуа". - Требуется как можно раньше выявлять [вспышки вируса], докладывать, устанавливать карантин, применять комплексные меры по излечению инфицированных".

Глава правительства подчеркнул, что перед властями стоит ключевая задача: выявить первоисточник пневмонии и все каналы ее распространения, на научной основе найти эффективные меры, которые позволят ликвидировать эпидемию.

Согласно последним официальным данным, число больных коронавирусом нового типа в Китае возросло до 217 человек.