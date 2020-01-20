Глава Мурманской области внес законопроект о запрете продажи снюсов детям

ТАСС, 20 января. Запретить продажу бестабачных никотиновых смесей, так называемых снюсов, на территории Мурманской области несовершеннолетним предложил губернатор региона Андрей Чибис. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в областную думу, сообщила ТАСС председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной думы Надежда Максимова.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Сегодня законопроект внесен в областную думу, мы будем его рассматривать", - сказала собеседница агентства.

Во время оперативного совещания с региональным правительством губернатор потребовал от местных властей проанализировать ситуацию во всех школах области на предмет распространения никотиновых смесей среди учащихся и увольнять директоров, которые не могут справиться с этой проблемой в своем образовательном учреждении.

"Школа школе рознь, и там, где руководство занимается этим вопросом, контролирует эту ситуацию, этой заразы нет, а там, где на это смотрят сквозь пальцы, эта зараза есть. По разным оперативным данным, мы это знаем. Динамика лучше, но проблема не решена. Если руководители школ не справляются, независимо от былых заслуг, меняйте руководителя. Школа - это не только знания, это ценности, воспитание и здоровье наших детей", - отметил губернатор.

Как рассказала ТАСС Максимова, документ будет поставлен на голосование на ближайшей сессии 30 января. По ее словам, законопроект предполагает административное наказание за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафа для физических лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей, и для юридических лиц от 100 до 150 тыс. рублей.

"Сегодня законопроект внесен в областную думу. Это безотлагательная мера, которую не просто на уровне субъекта, но и на уровне государства нужно принимать. Сегодня я связалась с Государственной думой, где мне сообщили, что законопроект об уголовной ответственности за продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним уже находится в разработке. Вероятно, мы [областные депутаты] сделаем обращение, чтобы этот процесс ускорили", - отметила собеседница агентства.

Запрет никотиновых смесей в России

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.