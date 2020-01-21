В МИД России сообщили, что ШОС обменивается информацией по новому коронавирусу из Китая

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обмениваются между собой информацией по обнаруженной в Китае пневмонии нового типа, ставшей причиной смерти уже шести человек. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Механизм есть. Я уверен, что по линии служб, отвечающих за санитарное благополучие, контакты уже возобновлены и поддерживаются. Если понадобится, у них есть свои планы совместной работы, если понадобится, мы все остальные механизмы будем задействовать. На сегодняшний день это все идет в режиме обмена информацией и совместного изучения", - сказал он, отвечая на вопрос о механизмах помощи медикам в таких случаях.

Он отметил, что недавно присутствовал на встрече руководителей санитарных служб, на которой обсуждалась проблема кори. "Проблема [кори] не сколько шосовского масштаба, а общеевропейского и даже глобального. Инфицированных много и в Европе, - сказал спецпредставитель. - Последняя вспышка была в Индии, но довезенная из других регионов. Я убежден, что Роспотребнадзор уже поддерживает контакты со всеми партнерами по ШОС".

Как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число зараженных коронавирусом нового типа в стране возросло до 291 человека.