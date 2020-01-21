{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В МИД России сообщили, что ШОС обменивается информацией по новому коронавирусу из Китая

В ведомстве уточнили, что, если понадобится, все остальные механизмы будут задействованы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обмениваются между собой информацией по обнаруженной в Китае пневмонии нового типа, ставшей причиной смерти уже шести человек. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Механизм есть. Я уверен, что по линии служб, отвечающих за санитарное благополучие, контакты уже возобновлены и поддерживаются. Если понадобится, у них есть свои планы совместной работы, если понадобится, мы все остальные механизмы будем задействовать. На сегодняшний день это все идет в режиме обмена информацией и совместного изучения", - сказал он, отвечая на вопрос о механизмах помощи медикам в таких случаях.

Он отметил, что недавно присутствовал на встрече руководителей санитарных служб, на которой обсуждалась проблема кори. "Проблема [кори] не сколько шосовского масштаба, а общеевропейского и даже глобального. Инфицированных много и в Европе, - сказал спецпредставитель. - Последняя вспышка была в Индии, но довезенная из других регионов. Я убежден, что Роспотребнадзор уже поддерживает контакты со всеми партнерами по ШОС".

Как сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число зараженных коронавирусом нового типа в стране возросло до 291 человека.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Краснокнижных зубров в Мордовском заповеднике выпустили в естественную среду обитания
Всего на волю отпустили восемь животных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС