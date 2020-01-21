В Брюсселе опасаются, что китайский коронавирус может попасть в Европу с туристами из Азии

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пристально следит за распространением коронавируса из Китая, на территории Евросоюза случаев этого заболевания пока нет. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Еврокомиссия внимательно наблюдает за развитием ситуации. 17 января ЕК провела встречу с представителями государств ЕС, на которой обсуждалась эпидемиологическая ситуация, а также меры для борьбы с распространением заболевания. Следующая такая встреча пройдет 22 января, - сказал он. - Случаи пневмонии этого типа подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и Австралии".

Как сообщила в понедельник бельгийская газета Le Soir, власти Бельгии опасаются, что китайский коронавирус может попасть в Европу с туристами из Азии, число которых традиционно возрастает в период нового года по лунному календарю, который в этом году придется на 25 января.