В Брюсселе опасаются, что китайский коронавирус может попасть в Европу с туристами из Азии

БРЮССЕЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пристально следит за распространением коронавируса из Китая, на территории Евросоюза случаев этого заболевания пока нет. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
"Еврокомиссия внимательно наблюдает за развитием ситуации. 17 января ЕК провела встречу с представителями государств ЕС, на которой обсуждалась эпидемиологическая ситуация, а также меры для борьбы с распространением заболевания. Следующая такая встреча пройдет 22 января, - сказал он. - Случаи пневмонии этого типа подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и Австралии".
Как сообщила в понедельник бельгийская газета Le Soir, власти Бельгии опасаются, что китайский коронавирус может попасть в Европу с туристами из Азии, число которых традиционно возрастает в период нового года по лунному календарю, который в этом году придется на 25 января.