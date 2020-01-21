Пациентские организации надеются на развитие взаимоотношений с новым главой Минздрава

"Считаю, что наши отношения как минимум останутся на том же уровне, если даже не улучшатся, и будет дальнейшее развитие. Нет никаких сомнений в том, что взаимоотношения с пациентскими организациями будут в дальнейшем продолжать развиваться. Вопросы остаются теми же, что и прежде, которые мы задавали Веронике Игоревне. Вопросов много - проблемы обеспечения лекарствами, вопросы нацпроектов, общественный контроль, орфанные заболевания", - сказал он.

Жулев добавил, что знает Мурашко давно как "очень опытного руководителя" и плотно взаимодействовал с ним раньше как с главой Росздравнадзора, поскольку именно это ведомство занимается жалобами и проблемами граждан. Продолжать развивать сотрудничество с новым главой Минздрава планирует и председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Ян Власов.

"Мне кажется, что этот выбор оправдан, отношения с пациентским сообществом, я надеюсь, останутся столь же крепкими, какие были при нем как при руководителе Росздравнадзора. Мои надежды связаны с тем, что это направление в государственной повестке будет только развиваться", - отметил он, добавив, что ему "грех жаловаться на то, что пациентское сообщество не слышали", и надеется развивать "социально-ориентированное направление уже на новом поприще".

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский считает правильным, что Росздравнадзор больше не подведомственен Минздраву, а теперь подчиняется напрямую правительству. Однако, по его мнению, говорить о принципиальных изменениях рано. "Со сменой руководства ничего не меняется, нужен концептуальный подход. Если мы хотим получить эффективную систему здравоохранения. Принципиальных изменений пока мы не видим, пока говорить об этом рано", - сказал он ТАСС.