Эксперты считают, что угроза распространения пневмонии нового типа в США невелика

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Специалисты американского правительства считают низкой вероятность распространения в Соединенных Штатах пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, несмотря на выявление первого случая такого заболевания в стране. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов директор Национального центра США иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье.

"Мы в прошлом сталкивались со схожими вызовами со стороны SARS и MERS. Те вспышки заболеваний были сложными и требовали всеобъемлющих ответных мер со стороны органов здравоохранения. Опираясь на этот опыт, мы знаем, что ключевое значение имеет проявление активности и инициативы, сохранение готовности [быстро действовать]. Подтверждение передачи нынешнего вируса от человека человеку в Азии, безусловно, повышает уровень нашей обеспокоенности. Однако мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на данном этапе остается низким", - заявила эксперт. Вверенное ей ведомство работает в структуре Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

"Мы теперь подтвердили первый случай [обнаружения] нового типа коронавируса в США", - сказала Мессонье. Этот случай был выявлен в штате Вашингтон. Заболевание диагностировано у мужчины в возрасте 30 с небольшим лет, 15 января прилетевшего из Китая. Специалист подчеркнула, что сейчас угрозы для жизни пациента нет. "Этот джентльмен в настоящее время весьма здоров. Он получает поддерживающую терапию, за его состоянием наблюдают", - отметила Мессонье.

По ее словам, американские медики анализируют сейчас этот вирус в лабораториях Центров по контролю и профилактике заболеваний. "Однако в предстоящие недели мы поделимся результатами этих исследований с партнерами внутри страны и за рубежом", - обещала эксперт. Она указала, что всего новым вирусом оказалось к настоящему времени поражено около 300 человек в Китае, произошло его распространение в Таиланд, Японию, Республику Корея и на Тайвань. "Была подтверждена передача от человека человеку. Остается неизвестным, насколько легко или устойчиво распространяется этот вирус", - добавила Мессонье.