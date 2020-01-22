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Китайская вирусная пневмония

Власти Приморья предупреждают турфирмы об опасности китайского коронавируса

Другие регионы ДФО также осведомили профильные органы власти о необходимости усиления бдительности и контроля за возможными случаями пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Агентство по туризму правительства Приморского края распространяет среди туроператоров региона предупреждение о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом, в центральном Китае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства.

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Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек.

"Несмотря на "низкий" сезон, и, как следствие, традиционный спад туристских потоков в зимний период, Агентство по туризму Приморья информирует туроператоров и фирмы края, отправляющие туры в Китай, о вспышке пневмонии в центральной части страны. Информация доводится до российских граждан как на этапе планирования путешествия, так и до всех выезжающих в эту страну", - сказали в пресс-службе.

Другие регионы Дальнего Востока также обеспокоены риском заноса вируса на территорию РФ. "Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) <…> в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в КНР и регистрацией завозных случаев в Таиланде и Японии, приняты неотложные меры по усилению санитарно-карантинного контроля и профилактических мероприятий. В целях предупреждения заноса и распространения инфекционных болезней на территории республики проводится опрос и дистанционная термометрия с использованием тепловизионного оборудования членов экипажей и пассажиров, прибывших в пункт пропуска из стран неблагополучных по опасным инфекционным болезням, в том числе из КНР", - говорится в опубликованном ведомством сообщении.

Хабаровское управление Роспотребнадзора также предупреждает все профильные органы власти о необходимости усиления бдительности и контроля за возможными случаями пневмонии.

31 декабря власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Теги
РоссияКитайПриморский крайЯкутияХабаровский крайКитайская вирусная пневмония
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