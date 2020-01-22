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Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году

Вице-премьер напомнила, что, по предварительной оценке, в 2020 году расходы на эти цели составят порядка 100 млрд рублей

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Расходы бюджета России по материнскому капиталу к 2022-2023 году стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

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Она напомнила, что, по предварительной оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 млрд рублей. "Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года ее уточняем вместе с Минфином. Сейчас по предварительным расчетам, это порядка 100 млрд рублей на первый год", - сказала вице-премьер.

В последующие годы, по ее словам, запланировано увеличение. "Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому. Там будет увеличение, сумма стабилизируется где-то на уровне 250-290 млрд рублей на третьем - четвертом годе (2022-2023 годы - прим. ТАСС)", - заявила Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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